EIDSVOLL. Bønder i Eidsvoll fikk i fjor nesten 500.000 kr i erstatning for rovdyrtap.

BOLIG. En kakkelovn er ikke bare et ildsted, men også et tradisjonsrikt møbel med en aura av kulturhistorie. Og skal det først være en slik ovn, hvorfor ikke gå for det genuint antikke?